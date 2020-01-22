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11:12 22 يناير/ كانون الثاني 2020
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    مطار صنعاء الدولي

    "أنصار الله" تكشفت موعد انطلاق أول رحلة علاجية عبر مطار صنعاء

    © AFP 2019 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
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    كشفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، موعد انطلاق أول رحلة علاجية عبر مطار صنعاء الدولي.

    عبد الملك الحوثي
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    الحوثي يؤكد أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية المتعلقة بالأسرى وفتح مطار صنعاء
    وقال رئيس اللجنة العليا للجسر الطبي الإنساني للجماعة، مطهر درويش، إن أول رحلة علاجية عبر مطار صنعاء الدولي، تنطلق في الثالث من فبراير/ شباط المقبل، وذلك حسب قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.

    وتابع: "اللجنة تسلمت 32 ألف ملف لذوي الأمراض المستعصية، وهناك عشرات الآلاف من المرضى بحاجة للسفر إلى الخارج".

    وأضاف درويش: "هناك 2000 مريض بأمراض مستعصية لا يملكون ثمن العلاج وتنعدم فرص علاجهم في اليمن بسبب العدوان والحصار"، لافتا إلى أن "الرحلة العلاجية الأولى يفترض أن تنطلق يوم 3 فبراير القادم، بحسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية".

    وتابع: "لا نستطيع التأكد من مدى التزام المنظمة بتنفيذ وعودها بالنسبة لموعد الرحلة الأولى، ولكننا نحثهم على الالتزام نظرا لتفاقم حالات المرضى". وذكر أن "عدد المرضى الذين سيتم نقلهم في الرحلة الأولى هم 30 مريضاً و30 مرافقا".

    ومنذ أغسطس/ آب 2016، يفرض التحالف العربي حظرا على جميع الرحلات في مطار صنعاء الدولي، باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الإنسانية.

    وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أعلن التحالف العربي أنه سمح بتسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء عبر مطارها الدولي.

    وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014. ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

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    الكلمات الدلالية:
    الحوثيين, أنصار الله, فتح مطار صنعاء, اليمن
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