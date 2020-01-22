"المعركة الحاسمة"... الدفاع اليمنية تدعو الجيش إلى استعادة صنعاء من "أنصار الله"

دعت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأربعاء، قوات الجيش إلى التقدم نحو العاصمة صنعاء، لاستعادتها من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تسيطر عليها منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اللواء الركن صغير حمود بن عزيز: "ندعو أبطال الجيش الوطني إلى التقدم نحو العاصمة صنعاء، لاستعادتها من قبضة الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران"، وذلك حسب "المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية".

— المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) January 21, 2020

وتابع: "يا أبطال الجيش اليمني المغاوير، تقدموا على بركة الله نحو صنعاء، من أجل حقن دماء اليمنيين، وعودة النازحين إلى منازلهم، وتأمين الأطفال والنساء من بطش الميليشيات هذه هي المعركة الحاسمة للتخلص من الكهنوت الحوثي... موعدنا صنعاء بإذن الله".

— المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) January 21, 2020

​وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.