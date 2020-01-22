فلسطين تصف الهولوكوست بأنه جريمة نكراء وتحذر من استغلال إسرائيل لذكراه

يأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقال والإبادة الألماني النازي أوشفيتز - بيركيناو على أيدي القوات السوفييتية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء أنه "في ظل استمرار معاناة شعبنا وعذاباته لما يزيد عن 70 عاماً .... يتداعى عدد من زعماء العالم للمشاركة في "منتدى الهولوكوست الدولي" لإحياء ذكرى مرور 75 عاماً على تحرير " أوشفيتز" و"بيركيناو"، وللتعبير عن الإدانة الدولية لهذه الجريمة الكبرى، ولإحياء ذكرى ضحايا النازية والاحتفاء بالناجين من براثينها، كجريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية".

وطالبت الخارجية الفلسطينية "المشاركين في هذا المنتدى بالحذر من السياقات السياسية التي تحاول دولة الاحتلال توظيفها واستغلالها لهذه المناسبة، تلك السياقات التي يحاول (رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامن نتنياهو) وقادة الاحتلال عبرها إخفاء الوجه الحقيقي لإسرائيل بصفتها تحتل أرض دولة أخرى وتستوطن فيها، وتمارس أبشع أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".