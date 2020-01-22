وزيرة التخطيط المصرية: بلادنا من أفضل عشر دول نامية

صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، بأن بلادها أصبحت من أفضل عشر دول نامية على مستوى الاقتصادات الصاعدة محققة إصلاحات اقتصادية.

وأضافت السعيد، أن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصر نظرا لما قامت به الدولة من إصلاحات اقتصادية جعلتها من أكثر عشر دول نامية على مستوى الاقتصادات الصاعدة محققة إصلاحات اقتصادية، بحسب بوابة "الأهرام" الإلكترونية.

جاءت تصريحات السعيد على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020، أن مصر حاليًا لديها سوق بحجم كبيرة جدًا يمثل الشباب 60٪ منه، موضحة أن العالم أجمع أصبح ينظر إلى الاستثمار في رأس المال البشري مؤكدة أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب المصري وقدرتهم على استخدام التكنولوجيا والتي باتت تعد هي الرؤية المستقبلية لكل الاقتصادات.

وأوضحت أن مصر قامت بمجموعة كبيرة من الإصلاحات للاستثمار في البنية الأساسية ومنها تطوير شبكة الطرق فضلًا عن الاستثمار في الكهرباء والطاقة إضافة إلى مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة للاستثمار في إفريقيا مما يسهم في جعل مصر سوق واعدة بها رأسمال بشري متميز وشباب، إلى جانب الإجراءات الواعدة التي خلقتها مصر لتجعلها من أفضل الاقتصادات الصاعدة نموًا على مستوي العالم.

وأوضحت السعيد أن مصر تمتلك العديد من الموارد الطبيعية بجانب الاقتصاد المتنوع والموقع الجغرافي المتميز مما يمكننا من العول علي تلك القطاعات المختلفة.

ولفتت السعيد إلي الإصلاحات التي تمت في قانون الشراكة إلي جانب إنشاء أول صندوق سيادي مصري استثماري يسهل بقدر كبير الاستثمار ودخول القطاع الخاص المصري والمحلي والإقليمي والأجنبي.

يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة كما ألقت سيادتها كلمة بندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في إفريقيا" علي هامش فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بلندن.