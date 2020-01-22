وزيرة التخطيط المصرية: بلادنا من أفضل عشر دول نامية

وأضافت السعيد، أن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصر نظرا لما قامت به الدولة من إصلاحات اقتصادية جعلتها من أكثر عشر دول نامية على مستوى الاقتصادات الصاعدة محققة إصلاحات اقتصادية، بحسب بوابة "الأهرام" الإلكترونية.
وأوضحت أن مصر قامت بمجموعة كبيرة من الإصلاحات للاستثمار في البنية الأساسية ومنها تطوير شبكة الطرق فضلًا عن الاستثمار في الكهرباء والطاقة إضافة إلى مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة للاستثمار في إفريقيا مما يسهم في جعل مصر سوق واعدة بها رأسمال بشري متميز وشباب، إلى جانب الإجراءات الواعدة التي خلقتها مصر لتجعلها من أفضل الاقتصادات الصاعدة نموًا على مستوي العالم.
وأوضحت السعيد أن مصر تمتلك العديد من الموارد الطبيعية بجانب الاقتصاد المتنوع والموقع الجغرافي المتميز مما يمكننا من العول علي تلك القطاعات المختلفة.
ولفتت السعيد إلي الإصلاحات التي تمت في قانون الشراكة إلي جانب إنشاء أول صندوق سيادي مصري استثماري يسهل بقدر كبير الاستثمار ودخول القطاع الخاص المصري والمحلي والإقليمي والأجنبي.
يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة كما ألقت سيادتها كلمة بندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في إفريقيا" علي هامش فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بلندن.
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