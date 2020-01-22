سفير بريطانيا في العراق: لا مبرر لاستخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين

أدان السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، اليوم الأربعاء، استخدام "القوة المميتة المفرطة" تجاه المتظاهرين، داعيا إلى ضبط النفس وإجراء تحقيقات موثوقة في مقتل "600 متظاهر" حتى الآن.

وقال السفير ستيفن هيكي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، "ندين قتل وجرح المزيد من المتظاهرين".

ندين قتل وجرح المزيد من المتظاهرين. لاشك انه على المحتجين المحافظة على سلميتهم، لكن ليس هناك ما يبرر استخدام القوة المميتة المفرطة حيث قتل لغاية الان اكثر من ٦٠٠ متظاهر. هناك حاجة ماسة الى ضبط النفس واجراء تحقيقات موثوقة، وكذلك الاستجابة العملية لمطالب المتظاهرين لتحقيق الاصلاح. — Stephen Hickey (@sblhickey) January 22, 2020

​وأضاف "لا شك أنه على المحتجين المحافظة على سلميتهم، لكن ليس هناك ما يبرر استخدام القوة المميتة المفرطة".

وأشار هيكي إلى "قتل أكثر من 600 متظاهر لغاية الآن"، مشددا أن هناك حاجة ماسة إلى ضبط النفس وإجراء تحقيقات موثوقة.

كما دعا السفير هيكي إلى "الاستجابة العملية لمطالب المتظاهرين لتحقيق الإصلاح".