مصر تكشف "مخطط خطير" لقيادات جماعة الإخوان الموجودة في تركيا

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، مخططات عدائية، لقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية، الهاربة إلى تركيا لضرب البلاد، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية عن بيان للداخلية المصرية "أعلنت وزارة الداخلية إحباط مخطط يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والمتواجدين بتركيا وعددهم 7 أشخاص، وضبط عدد من العناصر المشاركة".

وأضافت الداخلية، أنه تم "تحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي حيث عثر على (20 قطعة سلاح آلى و12 بندقية خرطوش و2 سلاح متعدد وبندقية قناصة وقواذف آر بي جي وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة و7 عبوات ناسفة شديدة الانفجار، ومواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات وأدوات تنكر وتخفي)".

وتابع البيان، "وتضمن المحخط قيام عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم بالداخل بتكثيف نشاطهم من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبي، وكذلك إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة، وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية، للإيحاء بوجود رأى عام مؤيد لتلك الادعاءات، وتكليفهم لحركة حسم المسلحة التابعة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، تمهيدا لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة المختلفة بالتزامن مع ذكرى 25 يناير".

واختتم البيان بأنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في هذا المخطط وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجاري ضبط باقي العناصر الهاربة، مؤكدا أن وزارة الداخلية مستمرة في التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطنين، وتدعو الشعب المصري العظيم إلى الحذر من الدعوات التحريضية والشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد".