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13:57 22 يناير/ كانون الثاني 2020
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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان

    ما حقيقة وجود نفايات نووية إيرانية في الخرطوم؟

    © CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
    العالم العربي
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    تناولت بعض وسائل الإعلام السودانية أخبارا تتعلق بوجود نفايات نووية مدفونة في منطقة "أمبدة" السكنية، أحد أحياء العاصمة الخرطوم، وأن تلك النفايات تم دفنها هناك في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

    لكن لا توجد أية أدلة تؤكد حقيقة وجودها فعليا من عدمه.

    الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني ووزير الخاجية الإيرانية محمد جواد ظريف
    © AFP 2019 / Joe Klamar
    موغريني: لا بديل يجعل المنطقة أكثر أمانا من خطر "النووي" غير "الاتفاق" مع إيران
    يقول فتحي إبراهيم، القيادي في لجان مقاومة "أمبدة" بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن هناك اجتماعا يضم لجان المقاومة في العاصمة، خلال ساعات، للبحث والتحري حول حقيقة وجود نفايات نووية في المنطقة السكنية.

    وأضاف عضو لجان المقاومة، في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع سوف يضم عددا كبيرا من قادة وأعضاء لجان المقاومة في الخرطوم نظرا لخطورة الأمر، ولأن المنطقة التي جرى الحديث عن دفن نفايات نووية إيرانية فيها هي منطقة سكنية وليست خالية.

     وتابع إبراهيم: "في حال التأكد من وجود تلك النفايات النووية، سيتم إبلاغ الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المسؤول عن تلك الواقعة، التي تمثل كارثة كبرى على الصحة العامة لسكان المنطقة والمناطق المجاورة".

     وتابع عضو لجان المقاومة: "عملية دفن النفايات النووية في المناطق السكنية أو الزراعية تمثل جريمة في القانون الدولي والقوانين المحلية نظرا لخطورتها على الصحة العامة، كما تعد أحد المخاطر التي تهدد الأمن القومي"، بينما نفى الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية السودانية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، وجود أية معلومات حول هذا الموضوع.

     وكان رئيس لجان مقاومة الريف الغربي بمحلية "أمبدة" علي حامد الشبلي، قد كشف لصحيفة "الراكوبة" السودانية، يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، عن وجود مقبرة نفايات نووية وطبية دفنت بسرية تامة، مشيرا إلى أنها تقع على بعد 30 كم من أم درمان ووسط مناطق الريف الغربي.

    ونوه الشلبي إلى أن النفايات قادمة من إيران، وحذر من مغبة تهاون الحكومة في ذلك الملف، لأن النفايات ستؤدي إلى إصابة 70 في المئة من الأشخاص بالسرطانات، وتشوه الأجنة، إضافة إلى تسببها في عمليات الإجهاض المستمر للنساء، والقضاء على الحيوان والنبات.

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    الكلمات الدلالية:
    الخرطوم, الخطر النووي, السودان
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