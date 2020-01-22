السعودية تعرب عن سعادتها بتجنبت التصعيد مع إيران

أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، عن سعادة المملكة بتجنبت التصعيد مع إيران.

وقال وزير الخارجية السعودي، في مقابلة مع وكالة "رويترز" من دافوس، إن هناك "دول كثيرة عرضت الوساطة في محادثات مع إيران"، مؤكدا أن "المملكة منفتحة على المحادثات إذا أقرت إيران بأنه لا يمكنها دعم أجندتها الإقليمية من خلال العنف".

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، قال في وقت سابق، إنه " ينبغي على إيران والسعودية أن تعملا معا لحل المشكلات".

وشدد واعظي، في مؤتمر صحفي، على أن "علاقات إيران مع السعودية ينبغي ألا تصبح مثل علاقات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإيرانية الإسلامية "إرنا".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استعداد إيران للحوار مع السعودية.

وردا على سؤال حول إمكانية توسط الهند لتسوية الخلافات بين إيران والسعودية، قال ظريف، في كلمة أمام رجال الأعمال الهنود في مومباي، يوم الجمعة الماضي: "إن إيران على استعداد للحوار مع السعودية ووسائر دول الخليج الفارسي ومستعدة لتقديم مقترحات على صعيد الأمن في المنطقة ولاسيما في مضيق هرمز وقد قدمنا مبادرات لإقرار الأمن والسلام في مضيق هرمز".