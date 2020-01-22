تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه لهجوم صاروخي

أعلنت سلطات مطار معيتيقة في ليبيا تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار بعد تعرضه لهجوم صاروخي.

القاهرة- سبوتنيك. واتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأربعاء، قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بقصف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس وانتهاك ترتيبات وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي التابع للوفاق، العقيد محمد قنونو، عبر صفحة عملية "بركان الغضب" على (تويتر)، "ميلشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر تقصف مطار معيتيقة الدولي بستة صواريخ غراد حتى الآن، في تهديد صارخ لحركة الملاحة الجوية وفي خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار"، بحسب تعبيره.

فيما أفادت قناة "218" الليبية بأن مطار معيتيقة "حول رحلاته إلى مطار مصراتة بعد تعرضه للقصف".

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، السبت الماضي، إن قاعدة معيتيقة أصبحت قوة عسكرية تركية خالصة.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن "تركيا لم تكن عبر التاريخ ممر سلام لليبيا، فالسلام يمر عبر القضاء على التواجد التركي في ليبيا".

وأكد أن "أكثر من 2000 إرهابي تم نقلهم إلى ليبيا من تركمان سوريا وميليشيات لواء سمرقند وسلطان مراد ونور الدين زنكي وعناصر إرهابية أخرى تمول من قطر، عن طريق مطاري معيتيقة ومصراته".

وتابع "قوات حكومة السراج مكونة من مجموعة مليشيات مدرجة على لائحة مجلس الأمن مثل البيدجا والعمو".