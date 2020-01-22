برلماني ليبي: لن يعتد بأي لجنة تمثل مجلس النواب إذا لم تنتخب من داخل البرلمان

وأشار إلى أن "وقف إطلاق النار يأتي لقتح المجال للعمل السياسي والضغط سياسيا لفك هذه المليشيات وسحب أسلحتها، وإن لم يتحقق هذا الشرط فسوف تعود المعارك بكل قوة للعاصمة".
وأكد الأحمر أنه "تم تسمية أعضاء لجنة 5+5 من قبل القيادة العامة للجيش، لكنها لم تجتمع مع الطرف الآخر حتى الآن ومن الممكن أن يتحقق ذلك في نهاية الأسبوع ولكن لا أتوقع أن يصلوا إلى وفاق لأن الفجوة كبيرة جدا".
وأوضح أنه "تم اتخاذ قرار من قبل نواب المجلس المنعقد في بنغازي بأنه لن يعتد بأي لجنة تمثل مجلس النواب إذا لم تنتخب من داخل قاعة البرلمان وتم إيصال هذه الرسالة للأمم المتحدة لعدم الاعتراف بأي مجموعة تتحدث باسم مجلس النواب إذا لم تكن منتخبة من داخل قبة البرلمان".
في سياق آخر، قال يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد، إن نجاح مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية مرتبط بتنفيذ توصياته.
ولفت العقوري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إلى أن المجلس النواب الليبي لم يشكل حتى الآن لجانه، التي ستعمل على تنفيذ التوصيات.
واستضافت العاصمة الألمانية، يوم الأحد، مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، والجزائر، والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
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