برلماني ليبي: لن يعتد بأي لجنة تمثل مجلس النواب إذا لم تنتخب من داخل البرلمان

قال مقرر لجنة الدفاع في البرلمان الليبي، بشير الأحمر، إن "قرار وقف إطلاق النار لم يفعّل وتم اختراقه منذ اللحظات الأولى من قبل الميليشيات في طرابلس وإن استمر خرقها فلن يلتزم الجيش لهذه الهدنة".

وأشار إلى أن "وقف إطلاق النار يأتي لقتح المجال للعمل السياسي والضغط سياسيا لفك هذه المليشيات وسحب أسلحتها، وإن لم يتحقق هذا الشرط فسوف تعود المعارك بكل قوة للعاصمة".

ولفت في حديثه ضمن برنامج "ملفات ساخنة" المذاع على أثير سبوتنيك ، إلى أن "المشاركة في اللجنة العسكرية استكمال لعمل اللجنة التي كانت تجتمع بمصر"، مشيرا إلى أنه "لا يتأمل خيرا بهذه الاجتماعات وتحركات المجتمع الدولي الذي تسببت في ما وصلت إليه ليبيا الآن بعد أن ضاق الخناق على الميليشيات في طرابلس وأصبحت عودة العاصمة إلى الوطن قاب قوسين أو أدنى، تدخّل المجتمع الدولي لوقف إطلاق المار وإعطاء الفرصة لهم لأن ذلك هو الوضع المثالي للدول الغربية والدول التي ترى في ليبيا مصدر أو مشاريع اقتصادية".

وأكد الأحمر أنه "تم تسمية أعضاء لجنة 5+5 من قبل القيادة العامة للجيش، لكنها لم تجتمع مع الطرف الآخر حتى الآن ومن الممكن أن يتحقق ذلك في نهاية الأسبوع ولكن لا أتوقع أن يصلوا إلى وفاق لأن الفجوة كبيرة جدا".

وأوضح أنه "تم اتخاذ قرار من قبل نواب المجلس المنعقد في بنغازي بأنه لن يعتد بأي لجنة تمثل مجلس النواب إذا لم تنتخب من داخل قاعة البرلمان وتم إيصال هذه الرسالة للأمم المتحدة لعدم الاعتراف بأي مجموعة تتحدث باسم مجلس النواب إذا لم تكن منتخبة من داخل قبة البرلمان".

في سياق آخر، قال يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد، إن نجاح مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية مرتبط بتنفيذ توصياته.

ولفت العقوري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إلى أن المجلس النواب الليبي لم يشكل حتى الآن لجانه، التي ستعمل على تنفيذ التوصيات.

واستضافت العاصمة الألمانية، يوم الأحد، مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، والجزائر، والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.