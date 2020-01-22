العراق... تجدد الصدامات بين المتظاهرين والأمن وسط بغداد

تجددت اليوم الصدامات بين عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية في ساحة الطيران وقرب سريع محمد القاسم وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر لموقع قناة "السومرية نيوز"، إن "التوترات عادت، بعد ظهر اليوم، بالقرب من طريق محمد القاسم وساحة الطيران وسط العاصمة بغداد بين متظاهرين والقوات الأمنية".

ولفت المصدر إلى أن قوات الأمن استخدمت "الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لإبعاد المجاميع عن الطريق السريع".

وأكد المصدر أنه "لم ترد لغاية الآن أي إصابات".

وأدان السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، اليوم الأربعاء، استخدام "القوة المميتة المفرطة" تجاه المتظاهرين، داعيا إلى ضبط النفس وإجراء تحقيقات موثوقة في مقتل "600 متظاهر" حتى الآن.

ندين قتل وجرح المزيد من المتظاهرين. لاشك انه على المحتجين المحافظة على سلميتهم، لكن ليس هناك ما يبرر استخدام القوة المميتة المفرطة حيث قتل لغاية الان اكثر من ٦٠٠ متظاهر. هناك حاجة ماسة الى ضبط النفس واجراء تحقيقات موثوقة، وكذلك الاستجابة العملية لمطالب المتظاهرين لتحقيق الاصلاح. — Stephen Hickey (@sblhickey) January 22, 2020

​وقال السفير ستيفن هيكي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، "ندين قتل وجرح المزيد من المتظاهرين".

وأضاف "لا شك أنه على المحتجين المحافظة على سلميتهم، لكن ليس هناك ما يبرر استخدام القوة المميتة المفرطة".

وأشار هيكي إلى "قتل أكثر من 600 متظاهر لغاية الآن"، مشددا أن هناك حاجة ماسة إلى ضبط النفس وإجراء تحقيقات موثوقة.

كما دعا السفير هيكي إلى "الاستجابة العملية لمطالب المتظاهرين لتحقيق الإصلاح".

وأمس الثلاثاء، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن مقتل 10 محتجين وإصابة 159 آخرين بينهم عناصر أمن خلال اليومين الماضيين في العراق.

وبحسب بيان للمفوضية: "وثقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق... في محافظة بغداد - استشهاد 4 وإصابة 85 متظاهرا واعتقال 36 متظاهرا، كما وثقت المفوضية استشهاد متظاهر 1 وإصابة 3 في محافظة ديالى. وفي محافظة البصرة - تسببت المصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية باستشهاد 3 متظاهرين وإصابة 21 متظاهرا و24 من القوات الأمنية واعتقال 22 متظاهرا، وفي محافظة ذي قار- تسببت المصادمات بإصابة 8 متظاهرين، أما في محافظة كربلاء - فكانت الحصيلة استشهاد 2 متظاهرين وإصابة 18 متظاهرا واعتقال 30 آخرين".

وأضاف بيان المفوضية "كما وثقت فرق المفوضية قيام أعداد من المتظاهرين بغلق الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات وحرق الإطارات واستمرار غلق الدوائر الرسمية والمؤسسات التربوية وتعطيل العديد من المرافق العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين".

واندلعت في العراق، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصاً منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.