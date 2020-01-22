أوشاكوف: بوتين يبحث مع عباس التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيت لحم، الوضع في الشرق الأوسط والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأضاف أوشاكوف، بأن الرئيس بوتين يؤيد الحقوق المشروعة للفلسطينيين "بما في ذلك، حقهم في دولة مستقلة".

موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيجري بحث موضوعات مختلفة، كالموضوعات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية".

هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الإثنين الماضي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، وخلال زيارته إسرائيل، سيقوم بزيارة بيت لحم، حيث يلتقي القيادة الفلسطينية.

وأفادت وكالات أنباء في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فلسطين يوم 23 كانون الثاني/يناير الجاري.

ووفقا للسفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، فإنه من المقرر إجراء محادثات بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والفلسطيني محمود عباس، وأن يتم توقيع وثيقتي تعاون بين البلدين، تعفي الطلاب والدبلوماسيين في كلا البلدين من الحصول على تأشيرة دخول، وتؤسس لتعاون بين الوكالات الإحصائية الوطنية للبلدين.