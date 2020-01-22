طائرات الجيش الأمريكي تنتهك أجواء الحسكة للمرة الأولى منذ احتلاله شرقي سوريا... فيديو

وسط تصاعد حدة الرفض الشعبي ضد استمراره بالسطو على حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد، قام جيش الاحتلال الأمريكي باستعراض جديد عبر تسيير مروحياته على علو منخفض في سماء مدينة الحسكة، تبعها تحليق طائرة حربية، وهي المرة الأولى التي يقوم بمثل هذه الاستعراضات منذ احتلاله اللاشرعي لأجزاء من الأراضي السورية شرقا.

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة إن طائرات الاحتلال الأمريكي حلقت فوق المدينة على علو منخفض وبشكل دائري ولمدة تجاوزت الساعة تقريباً ظهر اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني/ يناير، قبل أن تجدد تحليقها المستمر منذ قليل وحتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأكد المراسل بأن الطائرات الأمريكية أجرت للمرة الأولى خلال تحليقها في سماء المدينة التي تضم مراكز ومواقع مدنية وعسكرية سورية، مناورات بشكل دائري، وحلقت على جميع الجهات ضمن المدينة.

طائرات الجيش الأمريكي تنتهك أجواء الحسكة للمرة الأولى منذ احتلاله شرق سوريا © Sputnik . Ateea Al-Ateea

طائرات الجيش الأمريكي تنتهك أجواء الحسكة للمرة الأولى منذ احتلاله شرق سوريا © Sputnik . Ateea Al-Ateea

طائرات الجيش الأمريكي تنتهك أجواء الحسكة للمرة الأولى منذ احتلاله شرق سوريا © Sputnik . Ateea Al-Ateea 1 / 3 © Sputnik . Ateea Al-Ateea طائرات الجيش الأمريكي تنتهك أجواء الحسكة للمرة الأولى منذ احتلاله شرق سوريا

وتشير الحركات الاستعراضية التي يقوم بها جيش الاحتلال الأمريكي في شمال شرقي سوريا، بما فيها تحليق اليوم، إلى محاولته المحمومة للتخفيف من وطأة الصورة التي ظهر عليها جنوده كلصوص نفط وقطاع طرق بعدما أكدت الولايات المتحدة اقتصار نشاطها في سوريا على سرقة حقول النفط واستثمارها، وذلك من خلال استعادة بعض حضوره العسكري الاستعراضي في مناطق خارج حقول النفط، عبر التمدد في سماء المنطقة التي باتت أجزاء واسعة منها تحت سيطرة الجيش العربي السوري بدعم من القوات الروسية.