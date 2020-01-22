القطريون في مقدمتهم… أكثر الشعوب العربية أمانا في 2020

ضمن تصنيف "أكثر الشعوب العربية أمانا في عام 2020"، جاء الشعب القطري في المرتبة الأولى، وتلاه الشعب الإماراتي في المرتبة الثانية.

أصدر مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث تصنيفا جديدا لأكثر الشعوب العربية أمانا، باعتماد قياس درجة التهديدات التي تواجهها تلك الدول في عام 2020.

وبحسب تصنيف المركز، المنشور اليوم، الأربعاء، في صحيفة "الأنباء"، اعتمد على دراسة مؤشرات الأمن والإرهاب والجريمة والسلامة، فضلا عن رصد المتغيرات السريعة للأحداث في العالم العربي ودراسة سياسات الحكومات والتي لديها تداعيات على أمن المواطنين.

وتم تصنيف كل دولة وإعطاء مبررات التصنيف وكل المؤشرات المتعلقة بالمخاطر.

حافظ القطريون على مرتبة أكثر الشعوب العربية أمانا، وجاء الإماراتيون كثاني أكثر الشعوب العربية أمانا، فيما حلّ العمانيون في المرتبة الثالثة، فالسعوديون في المرتبة الخامسة، تلاهم البحرينيون في المرتبة السادسة، فالأردنيون في المرتبة السابعة، ليصعد التونسيون إلى المرتبة الثامنة.

وحل المغربيون في المرتبة التاسعة، يليهم الشعب الجزائري، فيما احتل الموريتانيون المرتبة الحادية عشرة، والذي صعدوا في تصنيف الأمان، فيما جاء المصريون في المرتبة الثانية عشرة.

ونوه التصنيف إلى أن أغلب شعوب هذه الدول العشرة الأولى تعتبر الأقل تعرضا لمخاطر داهمة أو وشيكة على المدى القريب، في وقت تم تصنيف الدول حسب دراسة مؤشرات كثيرة تم تلخيصها في المحورين التاليين:

الأول: المخاطر الخارجية والداخلية (تهديدات إرهابية أو سياسية أو طبيعية مع تهديد الجريمة والعمل المسلح).

والثاني: مؤشرات مقومات الأمان والسلامة (حالة البنى التحتية ومستلزمات الأمان المتعلقة بسلامة الأفراد) التي توفرها كل دولة لمواطنيها وتم أخذ بعين الاعتبار نسبة الاستعدادات للتعامل مع الطوارئ التي قد تهدد حياة الإنسان.