السيسي يجتمع بكبار مسؤولي الدولة بشأن سد النهضة

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية إن السيسي التقى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث اطلع السيد الرئيس على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية.

وتم، خلال اللقاء، استعراض الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص، فيما وجه الرئيس السيسي في هذا السياق بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

على جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات بشأن الإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

وكان سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، قد قال في وقت سابق، إن الاجتماعات التي عقدت مؤخرا حول سد النهضة كانت ناجحة من حيث حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا.

جاء ذلك خلال إطلاع اللجنة الفنية الإثيوبية، رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد على التقدم المحرز حول سد النهضة في سلسلة الاجتماعات التي عقدت مؤخرًا في العاصمة واشنطن.

وأضاف الوزير: "في المفاوضات التي عقدت بشأن السد، توصلنا إلى اتفاقات تحمي مصالح إثيوبيا"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، وفي حديثه عن الوضع الحالي للمشروع (السد)، قال الوزير: "لقد اكتمل أكثر من 70% وستبدأ عملية ملء السد بحلول نهاية هذا العام".

وعقدت إثيوبيا والسودان ومصر أربعة اجتماعات فنية وزارية ثلاثية حول ملء وتشغيل سد النهضة في الشهرين الأخيرين.