وزير المال اللبناني يؤكد استحالة عودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه

أكد وزير المال اللبناني، غازي وزني، أنه من المستحيل أن يعود الدولار إلى سعر الصرف السابق مقابل الليرة اللبنانية.

القاهرة - سبوتنيك. وشدد وزني في تصريحات لقناة "إل بي سي" اللبنانية على أن ضبط السوق الموازي في المرحلة المقبلة مرتبط بعمل الحكومة.

وقال وزني إن "الوضع صعب جدا ووقف الانهيار الذي نعيشه ممكن وهذا الأمر يحتاج دعما من الداخل والخارج وهو من مسؤولية الجميع".

وأضاف وزير المال اللبناني: "من المستحيل أن يعود الدولار إلى ما كان عليه سابقا وضبط السوق الموازي في المرحلة المقبلة مرتبط بعمل الحكومة".

وتجاوز سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ألفي ليرة بعدما ظل سنوات طوال بحدود 1515 ليرة.

ووقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء أمس الثلاثاء، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وأكد الأخير أن الحكومة تضم وزراء بعيدون عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها.

وعلاوة على التحديات الاقتصادية في بلد يقف على حافة الانهيار، يبقى الاختبار الأول للحكومة الجديدة هو رد فعل الشارع تجاهها، مع العلم أن التحركات الاحتجاجية ضدها بدأت تتصاعد قبيل تشكيلها، حيث قام عدد من المحتجين بقطع الطرقات في العاصمة بيروت وعدد من المناطق، فيما توافد متظاهرون إلى وسط بيروت تعبيراً عن رفضهم للتشكيل الحكومي.

وانطلقت الاحتجاجات في لبنان في17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما حاولت الحكومة التي يتزعمها سعد الحريري فرض ضرائب جديدة لزيادة إيرادات الموازنة العامة التي تعاني من عجز يوصف بأنه الأكبر في العالم قياساً للناتج المحلي.

وأرغمت الاحتجاجات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على الاستقالة، لتفشل في ما بعد القوى السياسية طول الأشهر الثلاثة التالية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. وأدت الخلافات السياسية إلى عزوف رئيس الحكومة المستقيل عن القبول بتكليفه مجدداً، ما دفع باتجاه تكليف حسان دياب، وهو وزير تربية سابق، لتولي هذا المنصب، وذلك بعد حصوله على تأييد 69 نائباً من أصل 128 في استشارات نيابية ملزمة.