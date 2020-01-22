"أنصار الله" تسيطر على مواقع شرق العاصمة بعد مواجهات مع الجيش

استعادت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) السيطرة على مواقع عدة شرق العاصمة اليمنية صنعاء بعد مواجهات مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

القاهرة - سبوتنيك وقال مصدر عسكري يمني لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الأربعاء، إن "جماعة أنصار الله استعادت سيطرتها على مواقع في المجاوحة وعيدة والمريحات بعد إحكام قبضتها على جبل المنارة الاستراتيجي أعلى قمة في مديرية نهم وانسحاب الجيش منه، عقب معارك شاركت فيها الدبابات والمدفعية".

وأضاف المصدر أن تقدما آخر حققته الجماعة في قَروّدْ وملح والمحجر، شن على أثره طيران التحالف 5 غارات على مواقع للجماعة فيها، كما استهدف بغارات أخرى خلف جبل البياض وشرق قرية محلي.

كما أشار المصدر إلى صد الجيش اليمني هجمات لمسلحي الجماعة باتجاه سلسلة جبال جرشب شمال نهم، وذلك عقب ساعات من سيطرة القوات الحكومية على السلسلة الجبلية المتاخمة لمديرية مجزر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.