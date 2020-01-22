السعودية... ضبط 31 شخصا لارتدائهم ملابس غير لائقة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقه تبوك، العقيد خالد الغبان، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، جرى خلال الأسبوع الماضي ضبط 31 مخالفة.

وأوضح العقيد الغبان أن مخالفات الذوق العام شملت ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وشكوى السكان من رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، مشيرا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين، بحسب "واس".

ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.

مخالفات الذوق العام في السعودية تندرج أسفل ما يلي:

ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة وتخطي طوابير الانتظار والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء.

الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص مخالفة تستوجب المعاقبة.

رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة.

إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.

استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر.

تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها.

وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية، فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات.