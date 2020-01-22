بماذا رد حمدوك على اختفاء الشكر له على مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

رد عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، مساء اليوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، على ما يثار من اختفاء الشكر له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حمدوك في مقابلة متلفزة مع التلفزيون السوداني الرسمي: "أصلا كنت متحفظا على استخدام كلمة: شكرا حمدوك، لأنه لا ينبغي أن يتم التسويق لشخصية أو فرد".

وتابع حمدوك: "هذا أمر غير صحي أصلا، فنحن نسير حاليا من أجل بناء برنامج لفترة انتقالية، تؤسس لبناء مؤسسي ثابت في السودان، لا يرتبط بأشخاص".

واستمر بقوله: "المشروع الوطني الذي نرغب أن تتوافق السودان عليه، هو عبارة عن مشروع لا يعتمد على أشخاص".

وكان رئيس الوزراء السوداني قد قال إن السودان ليس لديه احتياطيات من النقد الأجنبي تساعد في حماية الجنيه.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن "حكومته تعمل على قانون جديد للبنك المركزي، مشيرا إلى أن البنك المركزي يجب أن يكون تحت سلطة مجلس الوزراء، وليس مجلس السيادة".