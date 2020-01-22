رئيس الوزراء المصري يتحدث عن قاعدة "برنيس" العسكرية

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، عن قاعدة "برنيس" العسكرية.

جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إذ أعرب عن شعوره بالفخر والاعتزاز بافتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، بحسب ما نشره موقع "أخبار اليوم".

وقال رئيس الحكومة المصرية ، إنه "يتقاسم هذا الشعور مع كل المصريين الذين أشادوا بذلك العمل العظيم"، متوجها في هذا الصدد بالشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولكل رجال القوات المسلحة.

وأشار إلى أن "افتتاح هذه القاعدة التي تعد إحدى أضخم القواعد العسكرية في المنطقة، أعطى رسالة للخارج والداخل بالقدرة الفائقة لقواتنا المسلحة على صون البلاد وتأمين مقدرات الوطن ورعاية مصالحه".

وأوضح مدبولي أن "هذا الافتتاح جاء يُجدد الثقة والطمأنينة القائمة في نفوس المصريين بأن قواتنا المسلحة لديها الاستعداد التام دوما لتأمين البلاد وحمايتها بطولها وعرضها، من خلال كفاءة قتالية واضحة للعيان، ولا سيما أن إنشاء القاعدة لم يستغرق سوى عامين ونصف العام".

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، قاعدة "برنيس" العسكرية على البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وفي قطاع البحر الأحمر.

© Sputnik / 11 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.