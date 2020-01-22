حكومة الوفاق ترفض المشاركة في اجتماع الجزائر

رفض رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، المشاركة في الاجتماع المزمع عقده غدا الخميس ‎بالجزائر، والذي سيضم دول الجوار الليبي حول الأزمة الليبية.

وبحسب موقع تلفزيون "النهار" الجزائري، "أرجع السراج سبب رفضه اجتماع الجزائر حول ليبيا، إلى دعوة وزير خارجية الحكومة الموازية".

ونقل الموقع عن وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، قوله: "نرفض المشاركة في اجتماع الجزائر غدا بسبب دعوة وزير خارجية الحكومة الموازية".

وأعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، أنها ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي غدا، لبحث مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، ومناقشة التطورات الأخيرة بليبيا.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الجزائرية: "سينعقد يوم الخميس 23 يناير/ كانون الثاني 2020، بالجزائر العاصمة، اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر. كما يحضر هذا الاجتماع وزير الخارجية المالي، نظرا لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار".

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج.