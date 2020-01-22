صالح: العراق يدين بالامتنان للتحالف الدولي ودور إيران محوري في الحرب ضد "داعش"

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، إن العراق يدين بالامتنان للتحالف الدولي الذي تقود واشنطن، وإن دور إيران محوري في الحرب ضد "داعش".

وأضاف الرئيس العراقي، على هامش "منتدى دافوس"، أن "الدعوة لسحب القوات الأمريكية ليست علامة جحود أو عداوة بل رد فعل على ما يراه العراقيون انتهاكاً للسيادة"، بحسب ما نشرته شبكة "الميادين".

وتابع برهم صالح أنه "لا ينبغي لأي دولة أن تملي على العراق مع من يجب أن تكون علاقاته وكيفيتها".

وأشار إلى أن "دور إيران محوري في الحرب ضد "داعش" ونتشارك معها بروابط عريقة في الجغرافيا والموارد المائية والدين".