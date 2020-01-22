مصر تدعو الدول والأطراف المعنية كافة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا

أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر في مجلس الأمن، أن بلاده تدعو الدول والأطراف المعنية كافة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال مندوب مصر في مجلس الأمن، إن مصر تعرب عن قلقها من التطورات في ليبيا.

واتفق قادة الدول المجتمعون على هامش مؤتمر برلين، الذي عقد في ألمانيا، على ضرورة دعم ليبيا لتفادي خطر نشوب حرب أهلية بداخلها، وألا تكون ساحة للتنظيمات الإرهابية.

وصدر الإعلان الختامي لمؤتمر برلين، ليعلن العديد من القرارات التي اتفق عليها قادة دول العالم والشرق الأوسط، بشأن الأزمة والصراع بين أطراف ليبية.

#عاجل | مندوب مصر بمجلس الأمن: مصر تدعو كافة الدول والأطراف المعنية بالالتزام بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا#eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) January 22, 2020

وتعهد المشاركون في مؤتمر برلين، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لطرابلس، مؤكدين أن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين حيث أصبحت ليبيا أرضا خصبة للمنظمات الإرهابية.

وقالت أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية: "اتفقنا على عدم دعم أطراف الصراع الليبية عسكريا. الأطراف الليبية تدرك استحالة الحل العسكري للصراع. اتفقنا أيضا على وضع خريطة طريق سياسية بشأن ليبيا".

ولفت الإعلان الختامي لمؤتمر برلين إلى ضرورة خفض العنف في ليبيا، ووجود خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة، وصولا إلى مباحثات سياسية.