صورة نادرة للملك عبد العزيز آل سعود يتوسط 4 من أبنائه

نشرت دارة الملك عبد العزيز آل سعود، صورة تاريخية للملك المؤسس وهو يتوسط أربعة من أولاده وهم صغار، تم التقاطها عام 1935.

ويظهر في الصورة الملك برفقة كل من الأمراء متعب ونواف وطلال ومشعل.

عبد العزيز آل سعود، هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، ولد في الرياض لأسرة آل سعود الحاكمة في نجد.

يذكر أن الملك عبد العزيز هو الأب لجميع ملوك المملكة العربية السعودية الذين خلفوه منذ عام 1953 بدءا من الملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبد الله ومن ثم الملك سلمان.

وتنص المادة الثانية من النظام الأساسي للحكم، على أن يكون الحكم محصورا في أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء.