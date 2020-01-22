صورة نادرة للملك عبد العزيز آل سعود يتوسط 4 من أبنائه

ويظهر في الصورة الملك برفقة كل من الأمراء متعب ونواف وطلال ومشعل.
عبد العزيز آل سعود، هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، ولد في الرياض لأسرة آل سعود الحاكمة في نجد.
#صورة_تاريخية |📸 #الملك_عبدالعزيز يتوسط بعض أبنائه— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) January 22, 2020
عام ١٣٥٥هـ / ( ١٩٣٥م)#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/3ZrJsh0TDa
يذكر أن الملك عبد العزيز هو الأب لجميع ملوك المملكة العربية السعودية الذين خلفوه منذ عام 1953 بدءا من الملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبد الله ومن ثم الملك سلمان.
وتنص المادة الثانية من النظام الأساسي للحكم، على أن يكون الحكم محصورا في أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)