بسبب الـ620 مليار دولار... علاء مبارك يرد على المسلماني بفيديو ساخر

رد علاء مبارك، على تقرير للإعلامي المصري، أحمد المسلماني، بشأن عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان المسلماني، تحدث في حلقة سابقة من البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه على شاشة قناة "دريم"، عن ثروة عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، مؤكدا أنها تبلغ 620 مليار دولار.

اتحفنا يا ساتامونى اتحفنا 🤔ما صدقنا خلصنا من وثائق ومستندات الاستاذ رحمه الله عليه طلع علينا ساتامونى افندى ونشر لنا وثائق اخرى وباللغة الإنجليزية وموقعة من البنك وكمان امر بتحويل مبلغ 👈 ٦٢٠مليار دولار.!! وبكده و بحساب ساتامونى افندى يبقى متوسط نصيب كل أسرة ربع 🐇مسلوق . 😂 pic.twitter.com/HKn4BX8mJ7 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 22, 2020

ونشر علاء مبارك جزءا من حلقة المسلماني، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، ويسبقها مشهد من فيلم "الكيف" الكوميدي الشهير.

وكتب نجل الرئيس المصري الأسبق: "اتحفنا يا ساتامونى اتحفنا.. ما صدقنا خلصنا من وثائق ومستندات الأستاذ رحمه الله عليه.. طلع علينا ساتامونى أفندي ونشر لنا وثائق أخرى وباللغة الإنجليزية وموقعة من البنك وكمان أمر بتحويل مبلغ ٦٢٠مليار دولار.!!".

وأضاف علاء مبارك: "وبكده وبحساب ساتاموني أفندي يبقى متوسط نصيب كل أسرة ربع مسلوق".