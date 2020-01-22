تعرض وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح أحمد، لحادث مروري خطير في شارع النيل في الخرطوم، مساء الأمس الثلاثاء.

وأكد الموقع الإلكتروني "الانتباهة أون لاين"، اليوم الأربعاء، أن الوزير مفرح أصيب باليد اليسرى ورضوخ في الصدر، نقل على أثرها لمستشفى رويال كير بمدينة الخرطوم، ولكنه خرج من المستشفى.

السودان: تعرض وزير الشؤون الدينية والأوقاف لحادث مروري خطير https://t.co/kXzp9Ig5I1 — اخبار السودان (@sudanakhbar) January 22, 2020

ولفت الموقع إلى تعرض السائق الخاص للوزير، ويدعى حسام الدين، لإصابات خطيرة بالرأس.