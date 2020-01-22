أنباء عن نقل عمر البشير إلى مستشفى في أم درمان

تداولت وسائل إعلام أنباء تفيد بنقل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، إلى المستشفى، اليوم الأربعاء.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن مراسلها إفادة، بأنه تم نقل البشير إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان، عقب إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى المشفى.

وكانت صحيفة "الانتباهة" السودانية، كشفت عن "مصادر مطلعة"، أن هناك اتجاها لنقل البشير من محبسه في سجن كوبر إلى مكان آمن بعدما زاره مسؤول كبير في المجلس العسكري.

وأكدت ذات المصادر للصحيفة، نقل النائب الأول الأسبق للبشير، علي عثمان محمد طه، إلى مستشفى السلاح الطبي عقب إصابته بوعكة صحية داخل سجن كوبر، ومن ثم أعيد إلى محبسه بعد تلقي العلاج.

ونقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل/ نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثار خروج الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من سجن كوبر، ضجة كبرى في السودان، وردود فعل واسعة، الأمر الذي اعتبر مخالفا للقانون.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير المحامي المعز حضرة لصحيفة "التغيير الإلكترونية" السودانية إنه "ما زالت إدارة سجن كوبر تدار بواسطة شبكة خفية تتحكم في الفترة الإنتقالية حيث تم نقل المخلوع الى طبيبه الخاص بمركز السودان للعيون بحراسة 17 شاحنة عسكرية لنقله من كوبر إلى الصحافة شرق جنوب مكتب جهاز المغتربين".

واعتبر حضرة "تصرف إدارة سجن كوبر مخالفا لوقائع كثيرة لأنها ترفض علاج المتهمين في المستشفيات الخاصة وعرضهم للعلاج في مستشفى الأمل التابع للامن ومستشفى الشرطة".