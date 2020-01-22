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22:04 22 يناير/ كانون الثاني 2020
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    "الأخطاء الثلاثة"... رد مفاجئ من وزير سعودي على ادعاءات اختراق ولي العهد هاتف جيف بيزوس

    © AP Photo / Alexander Zemlianichenko
    العالم العربي
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    فاجأ وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بردّ على الادعاءات التي تتحدث حول اختراق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هاتف مؤسس أمازون وصحيفة "واشنطن بوست"، جيف بيزوس.

    ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية مقطع فيديو، يظهر مفاجأة صحفية للأمير عبد العزيز بن سلمان، عقب اجتماع حول مستقبل النفط العالمي في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس".

    ويظهر في المقطع الصحفي وهو يحاول الحصول على رد من وزير الطاقة السعودي على التقارير التي تتحدث عن اختراق هاتف بيزوس.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدرعية
    © AFP 2019 / BANDAR AL-JALOUD
    خبراء بالأمم المتحدة يطالبون بالتحقيق في إدعاءات اختراق ولي العهد السعودي هاتف جيف بيزوس
    ليفاجئه الأمير عبد العزيز بن سلمان، بالرد بقوة قائلا: "سألت الوزير الخطأ، في التوقيت الخطأ، عن الموضوع الخطأ".

    وعندما حاول أصر الصحفي في الحصول على رد من الوزير السعودي، رد عليه قائلا: "الأمر كله مزحة ونكتة سخيفة".

    وكان خبراء تابعين للأمم المتحدة قد طالبوا بالتحقيق في الادعاءات، التي تتحدث عن تورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اختراق هاتف مالك أمازون وصحيفة "واشنطن بوست"، جيف بيزوس.

    وأشار الخبراء إلى أنهم اطلعوا على البيانات التي تدعي أنه تم اختراق هاتف بيزوس، عقب تلقيه ملف تم إرساله عبر حساب "واتسآب" الخاص بولي العهد السعودي.

    وقال الخبراء: "لدينا معلومات تشير بتورط محتمل لولي العهد السعودي في اختراق هاتف جيف بيزوس".

    وصدر البيان بصورة مشتركة من مكتب آغنيس كالامارد، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي.

    ونفت السفارة السعودية في واشنطن، في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، المزاعم التي ذكرتها التقارير صحفية "الغارديان" حول تجسس المملكة على هاتف مؤسس شركة "أمازون" بعد أن تم اختراق هاتفه برسالة أرسلت من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

    وطالبت السعودية بإجراء التحقيقات لكشف الحقائق، وقالت السفارة السعودية على حسابها على تويتر: "التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة تقف وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس أمر سخيف".

    كما قال وزير الخارجية السعودي: "المزاعم باختراق ولي العهد لهاتف بيزوس رئيس أمازون "سخيفة".

    وقال في مقابلة مع "رويترز" في دافوس: "أعتقد أن كلمة منافية للعقل هي الوصف الدقيق". وأضاف: "فكرة أن ولي العهد يخترق هاتف جيف بيزوس فكرة سخيفة بالتأكيد".

    وذكر أن المملكة ستحقق في الأمر إذا تم تقديم أدلة تدعم تلك المزاعم.

    وأتى أيضا في التغريدة: "ندعو إلى التحقيق في هذه الادعاءات حتى نتمكن من الحصول على كل الحقائق".

    ​وكانت صحيفة "الغارديان" ذكرت أنه وبتاريخ 1 مايو/أيار من العام 2018، أي قبل نحو 5 أشهر من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا، تلقى مالك صحيفة "واشنطن بوست" جيف بيزوس رسالة من الرقم الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب".

    وكتب دي بيكر على موقع ديلي بيست في ذلك الوقت: "لقد توصل محققونا والعديد من الخبراء إلى أن السعوديين تمكنوا من الوصول إلى هاتف بيزوس، وحصلوا على معلومات خاصة".

    لكن دي بيكر لم يحدد أي جهاز في الحكومة السعودية هو المسؤول عن الاختراق، ولم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول التحقيق الذي أدى به إلى استنتاج أن المملكة مسؤولة.

    انظر أيضا:

    السعودية تنفي مسؤوليتها عن اختراق هاتف جيف بيزوس مالك شركة أمازون
    وزير الخارجية السعودي يعلق على مزاعم اختراق ولي العهد لهاتف بيزوس
    خبراء بالأمم المتحدة يطالبون بالتحقيق في إدعاءات اختراق ولي العهد السعودي هاتف جيف بيزوس
    الكلمات الدلالية:
    واشنطن بوست, أمازون, جيف بيزوس, أمريكا, السعودية, وزير الطاقة السعودي, محمد بن سلمان
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