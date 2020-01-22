 الإمارات تنضم لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر

انضمت الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم، عبر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، عن انضمام دولة الإمارات لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر.

أعلنت دولة الامارات اليوم من دافوس مشاركتها وانضمامها لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر ... يشاهده أكثر من مليار ونصف المليار مشاهد .. بمشاركة 10 مدن عالمية.. الموعد : ٢٦ سبتمبر القادم pic.twitter.com/lgcA2MapTK — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 22, 2020

وقال ابن راشد، نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي:

"أعلنت دولة الإمارات اليوم من دافوس مشاركتها وانضمامها لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر ... يشاهده أكثر من مليار ونصف المليار مشاهد .. بمشاركة 10 مدن عالمية.. الموعد : 26 سبتمبر القادم".

ونشر الشيخ محمد بن راشد على شريط فيديو أكد من خلاله أن الحدث يشارك فيه مشاهير حول العالم، بمشاركة 10 مدن عالمية، منوها إلى وجود الملايين حول العالم يعانون من الفقر المدقع، ويحتاجون إلى العناية والاهتمام، عبر حدث يشاهده أكثر من مليار ونصف المليار مشاهد في القارات الخمس، يستمر لـ10 ساعات متواصلة.