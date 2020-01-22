ولي عهد الأردن يتلقى تدريبا عسكريا في الإمارات... صور

نشر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، صورا له بالزي العسكري في دولة الإمارات.

وعلق الحسين بن عبد الله على الصورة، قائلا: "سعدت بوجودي بين إخواني الأعزاء في دولة الإمارات الشقيقة وبالتدرب معهم".

وأضاف ولي عهد الأردن "دامت علاقاتنا الأخوية الراسخة، خالص المحبة لكم قيادة وشعبا".

الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد عبر حسابه على الانستغرام: "سعدت بوجودي بين أخواني الأعزاء في دولة الإمارات الشقيقة وبالتدرب معهم دامت علاقاتنا الأخوية الراسخه.

خالص المحبة لكم قيادة وشعباً. pic.twitter.com/7v2liGSCXE — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) January 22, 2020

الحسين بن عبد الله الثاني، يبلغ من العمر 26 عاما، وهو ولي عهد المملكة الأردنية منذ الثاني من يوليو/تموز 2009.

ويعد الحسين بن عبد الله الوريث لعرش المملكة الأردنية الهاشمية بعد أبيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهو من أفراد العائلة الهاشمية التي تحكم الأردن منذ عام 1921.

يذكر أن الأمير الحسين يحمل رتبة ملازم ثان في الجيش العربي الأردني، وقد أنهى دراسته في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في 2016.