الرئيس الجزائري: الصحراء الغربية قضية "تصفية استعمار" مهما بلغ الضغط

جدد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس التأكيد على موقف الجزائر الثابت حيال القضية الصحراوية.

الجزائر- سبوتنيك. وقال تبون، في مقابلة صحفية أجراها مع مجموعة من مسؤولي الوسائل الإعلامية الوطنية العمومية: "قلنا وسنكرر مهما بلغ الشتم والضغط، أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار".

وعن العلاقات الجزائرية الفرنسية قال تبون "علاقاتنا مع فرنسا عرفت فتورا، لما اعتقده الجزائريون أنه تدخل فرنسي في شؤونهم وقت الحراك، واليوم تيقن الجميع أن الجزائر ترفض أي وصاية، فنحن لسنا محمية أحد".

وأضاف: "اتفقنا مع فرنسا على طي الصفحة، وتجنب الوقوع في نفس الأخطاء، فنحن جد حساسين فيما يخص السيادة الوطنية خاصة فيما يتعلق بالمستعمر القديم".

وفي الشأن الداخلي قال عبد المجيد تبون، إن استغلال الغاز الصخري "ضروري لكنه كان متسرعا فيما سبق"مضيفا "النقاش يجب أن يكون علميا حول المسألة".

وفي شق آخر كشف رئيس الجمهورية، عن مراجعة بعض الضرائب المفروضة في قانون المالية لسنة 2020، من خلال قانون مالية تكميلي، متعهدا بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، مع منح الدعم لمن يستحقه.

وسياسيا وعد تبون بمواصلة المشاورات مع الشخصيات السياسية المعارضة، والعمل على سماع جميع الأطراف لتحقيق أوسع توافق ممكن خاصة خلال صياغة الدستور الجديد.