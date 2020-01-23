بومبيو حول تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة: نريدها غير فاسدة تعكس إرادة اللبنانيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، "إذا لم تكن فاسدة"، مؤكدا أن واشنطن تريد حكومة تعكس إرادة الشعب اللبناني.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية ردا على سؤال حول موقف واشنطن من الحكومة الجديدة: "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال حتى الآن. لقد رأيتم ما حدث خلال الـ24 ساعة الماضية. لقد حددنا بوضوح شديد متطلبات التعاون من جانب الولايات المتحدة".

وأضاف: "نريد حكومة غير فاسدة تعكس إرادة اللبنانيين. إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذا الأمر، وسيظهر عدد من القادة الجدد المستعدين للوفاء بهذه الالتزامات والوفاء بها، ندعم هذا النوع من الحكومات في أي بلد في العالم، وهذا هو نوع الحكومة التي سندعمها في لبنان".

وأشار بومبيو إلى أن لبنان يمر "بأزمة مالية فظيعة" وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم "لكن فقط لحكومة ملتزمة بالإصلاح".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي على أن "الاحتجاجات في لبنان تقول كفى لحزب الله" التي تعتبره الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا.

ووقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم الثلاثاء، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وأكد الأخير أن الحكومة تضم وزراء بعيدون عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها.

وانطلقت الاحتجاجات الشعبية في لبنان في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما حاولت الحكومة التي يتزعمها سعد الحريري فرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات في الموازنة العامة التي تعاني من عجز يوصف بأنه الأكبر في العالم قياسا إلى الدخل المحلي.

ودفعت الاحتجاجات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى الاستقالة، لتفشل في ما بعد القوى السياسية طول الأشهر الثلاثة التالية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

وأدت الخلافات السياسية إلى عزوف رئيس الحكومة المستقيل عن القبول بتكليفه مجددا، ما دفع باتجاه تكليف حسان دياب، وهو وزير تربية سابق، لتولي هذا المنصب، وذلك بعد حصوله على تأييد 69 نائبا من أصل 128 في استشارات نيابية ملزمة.