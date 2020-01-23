جاويش أوغلو: نفضل أن يقوم الليبيون بعقد اللجنة العسكرية بأنفسهم

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا تفضل أن يقوم الليبيون بأنفسهم بعقد اللجنة العسكرية، وأن على الأمم المتحدة الانخراط أكثر في العملية، حال احتياج الليبيين إلى المساعدة أو الوساطة.

دافوس - سبوتنيك . وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في إجابة على سؤال عما إذا كانت تركيا ترغب في إرسال بعض المراقبين إلى اللجنة العسكرية في جنيف: "نفضل أن يقوموا بعقدها بأنفسهم".

وتابع: "في المستقبل، إذا احتاجوا إلى مساعدة أو وساطة، فإن الأمم المتحدة يجب أن تكون أكثر انخراطا في ذلك، وإذا كانت الأمم المتحدة بحاجة إلى دعم أو مساعدة من الجهات الفاعلة مثلنا لتحقيق هذه الغاية، فبإمكاننا تقديمها".

واستطرد: "على سبيل المثال، قمنا مع روسيا ببذل الكثير من الجهود لإنشاء لجنة دستورية سورية"، مضيفا: "إنها موجودة بالفعل، على الرغم من أن الاجتماع الثاني لم يكن واعدا للغاية بسبب الشروط غير المقبولة من النظام".

وأوضح: "لكن بما أن اللجنة تعمل، يجب أن نسمح للسوريين بصياغة الدستور أو تعديله من أجل بلدهم. إذا احتاجوا إلى أي خبرة منا أو من المجتمع الدولي، فيمكننا تقديمها".

وقال: "لذلك، ففي ليبيا أيضا، نفضل أن تفعل هذه اللجنة العسكرية (5 + 5) شيئا لوقف إطلاق النار بشكل مستدام ثم تناقش أيضا قضايا أخرى".