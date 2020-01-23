بالفيديو... القرود تهاجم المنازل والمزارع في السعودية

تعرضت منازل ومزارع المواطنين السعوديين في محافظة "فيفاء" شرقي منطقة جازان، إلى هجوم من قرود البابون، والتي ألحقت الضرر بالممتلكات.

ووفقا لصحيفة "تواصل"، قال أحد السكان: "نشعر بالقلق بعد أن هاجمت القرود المنازل وتسببت في تخريب المزارع وتلويث مياه الشرب".

وأضاف "القرود بدأت في الزحف إلى مواقع عالية وأماكن مأهولة بالسكان، لم تكن تصلها في السابق، وهذا ما يدعو لتحرك الجهات المعنية والمسؤولة عن مكافحتها قبل انتشارها وصعوبة السيطرة عليها".

وناشد الأهالي أمانة منطقة جازان والجهات المسؤولة، تفعيل دور مكافحة "قرود البابون" في جبال فيفاء، عقب توسعها في الانتشار.