حمدوك: نسعى لشراكة مع العسكر تجنب السودان سيناريوهات المنطقة

نفى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وجود خلافات بين المدنيين والعسكريين في مؤسسات السلطة الانتقالية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أشار حمدوك إلى أن حكومته تسعى لتأسيس "شراكة مع العسكر تكون نموذجا في الإقليم والعالم، يجنب الشعب السوداني تكرار التجارب التي حدثت في ليبيا وسوريا واليمن".

ووصف حمدوك أداء الوزراء في الحكومة بالمرضي، مشيرا إلى أنه من الوارد إجراء تعديل وزاري إذا اقتضت الضرورة، بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأعلن حمدوك أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج اقتصادي يسعى لتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكدا إدراكه للمعاناة التي يعيشها المواطنون من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء السوداني، إن بلاده ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه، حيث تم بيع الدولار الأمريكي مقابل 100 جنيه سوداني في التعاملات النقدية.

وأعلنت وزارة المالية في بيان ميزانية 2020، أن بنك السودان المركزي يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة، وبصفة أساسية الوقود والقمح؛ ما أدى إلى "حالة من التضخم الجامح مع تراجع شبه مستمر لسعر الصرف في السوق الموازية".

وكشف حمدوك أن السودان لديه احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على قانون جديد لبنك السودان، موضحا أن البنك المركزي ينبغي أن يتبع مجلس الوزراء وليس مجلس السيادة.