"دقت ساعة الاستقلال"... الصدر يوجه رسالة إلى العراقيين

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إلى "نصرة الوطن وعدم نقض العهد"، وذلك قبل ساعات من التظاهرة المليونية ضد التواجد الأجنبي المقررة غدا الجمعة.

وقال الصدر في تغريدة عبر "تويتر": "هبوا إلى نصرة الوطن فهو يستصرخكم"، وأضاف: "ابشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون لا فساد فيه".

وأضاف زعيم التيار الصدري "دقت ساعة الاستقلال والسيادة"، معتبرا أن سيادة البلاد تنتهك من قبل "قوات غازية".

​وكان مقتدى الصدر، قد دعا الثلاثاء الماضي، إلى تظاهرة مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته.

وصادق البرلمان العراقي، الأسبوع قبل الماضي، على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.