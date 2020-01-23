ضبط شبكة لبيع الأسلحة والذخائر في السودان

تمكنت الشرطة السودانية من ضبط شبكة إجرامية يتزعمها خمسة متهمين تعمل على بيع الأسلحة والذخائر في أم درمان.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الانتباهة"، قال المكتب الصحفي للشرطة إنه إثر معلومات عن وجود شبكة إجرامية تعمل على بيع الأسلحة والذخائر في أم درمان تم تكوين فريق للمتابعة والتقصي.

وبموجب عريضة من النيابة السودانية تمت مداهمة المنزل الذي تتخذه الشبكة مقرا لها، ليتم ضبط خمسة متهمين وبحوزتهم 8 مسدسات ومجموعة من الذخائر المتنوعة.

وتم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين في قسم شرطة الخرطوم شمال واتهامهم بحيازة أسلحة وذخائر، تحت إشراف النيابة.