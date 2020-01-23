بيدرسون يعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري يوم 29 يناير

صرح مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك" بأن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، سيصل إلى دمشق الأسبوع المقبل حيث سيلتقي بوزير الخارجية السوري، وليد المعلم.

فبحسب المصدر فإن بيدرسون سيصل إلى دمشق في 28 يناير/كانون الثاني، وسيلتقي بالمعلم في 29 يناير/كانون الثاني.

ليغادر دمشق في 30 يناير/كانون الثاني.

هذا وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا سبق وأن تحدث لـ"سبوتنيك" عن توقعه بإنعقاد اجتماع جديد للجنة الدستورية في فبراير/شباط أو مارس/آذار المقبلين.

يذكر بأن جينيفر فنتون المتحدثة باسم بيدرسون، كانت قد صرحت لـ"سبوتنيك" في وقت سابق بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة يعتزم إجراء محادثات في موسكو يوم الجمعة مع لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

وأضافت بان بيدرسون سيقوم بزيارة دمشق الأسبوع المقبل، ليعقد بعدها اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.