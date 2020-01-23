الإمارات تحقق فائضا في الميزانية بنحو 18 مليار دولار

أظهرت البيانات الخاصة بمالية الحكومة الموحدة لدولة الإمارات، اليوم الخميس، ارتفاع قيمة الفائض خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 إلى 66.32 مليار درهم (18.12 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 0.04 في المئة عن العام السابق.

أبوظبي - سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم، جاء الفائض في المالية الموحدة (تشمل الميزانية الاتحادية وموازنات الحكومات المحلية) نتيجة ارتفاع قيمة الإيرادات إلى 359.2 مليار درهم (98.14 مليار دولار)، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

ووصلت قيمة المصروفات إلى نحو 292.88 مليار درهم (80.02 مليار دولار)، في الفترة ذاتها، فيما كشفت بيانات وزارة المالية نمو إيرادات مالية الحكومة الموحدة للدولة بنسبة 3.5 بالمئة، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2019، مقارنة مع 347.15 مليار درهم (94.85 مليار دولار)، في الفترة ذاتها من 2018.

وعلى مستوى المصروفات فقد نمت بنسبة 4.2 بالمئة، مرتفعة من 281.1 مليار درهم (76.8 مليار دولار)، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2018؛ إلى 292.88 مليار درهم (80.02 مليار دولار)، في الفترة ذاتها من العام 2019.

وشكلت الضرائب 46.4 بالمئة من إجمالي قيمة إيرادات المالية الموحدة في نهاية أيلول/سبتمبر من العام الماضي، فيما شكل بند الإيرادات الأخرى 52.5 بالمئة، وجاءت بقية الإيرادات من بند المساهمات الاجتماعية .