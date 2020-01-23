السيسي يضع "إكليل زهور" على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بوضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

ذكرت ذلك بوابة "الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في مستهل الاحتفال بعيد الشرطة الـ68.

ولفتت إلى أن الموسيقى عزفت، سلام الشهيد، خلال تلك المراسم.

وذكرت الصحيفة المصرية أن السيسي، وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة، واستعرض حرس الشرف، بمرافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيرة إلى أن الموسيقى العسكرية عزفت السلام الوطني.

وقال الرئيس المصري، في تصريحات سابقة أمس الأربعاء، إن رجال الشرطة أبناء أوفياء لشعب مصر الأبي، أبناء يخرجون من جنبات الأسرة المصرية، يحملون داخلهم قيم هذه الأسرة ومبادئها، يحفظون عهد حماية أسرهم وأخواتهم ومواطنيهم.

وأضاف السيسي: "رجال الشرطة يحفظون بلادهم مِن كل مَن تسوّل له نفسه، المساس بأمن واستقرار المجتمع والدولة، ويتصدون، جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الباسلة، للإرهاب وعناصره الآثمة، يسقط منهم الشهداء والمصابون، فلا يزيدهم ذلك إلا إصرارا على صون الوطن وحماية المواطنين".