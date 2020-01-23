برهم صالح يبحث مع ستولتنبرغ قرار البرلمان الأخير بشأن إخراج القوات الأجنبية من العراق

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، القرار الأخير لمجلس النواب بشأن إخراج القوات الأجنبية من العراق، ودعم الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للرئاسة العراقية "التقى الرئيس العراقي، برهم صالح، في مقر إقامته بدافوس، اليوم الخميس، الموافق لـ23 يناير/ كانون الثاني 2020، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، وتم التباحث خلال اللقاء حول القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق".

وأشار البيان إلى أنه "تم التأكيد على أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل، كما تم استعراض الأوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وأضاف البيان "من جهته جدد الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي التزام بعثة حلف "الناتو" في العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاجه القوات المسلحة العراقية".

وكان البرلمان العراقي، قد صوت، يوم 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، لإلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وكذلك طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.

وجاء قرار البرلمان العراقي على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فجر الـ3 من الشهر الجاري، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.