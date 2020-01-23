برلماني مصري يوجه تحذيرا بشأن السيارات

حذر نائب في البرلمان المصري، من مواصفات الأمان في السيارات المستوردة والمحلية في مصر.

تقدم النائب محمد فؤاد، باقتراح برغبة مقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، فى إطار ارتفاع نسبة الحوادث فى مصر مؤخرا، بسبب انتشار السيارات المستوردة ومحلية الصنع فى سوق السيارات المصري التي تفتقد لعوامل ومواصفات الأمان الأساسية.

وبحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم"، قال فؤاد إن وكلاء وتجار السيارات في مصر أصبحوا يتسابقون على استيراد سيارات ذي مواصفات وكماليات تتسم بالرفاهية.

وأشار النائب البرلماني إلى أنه في الوقت الذي يتم البحث عن كماليات الرفاهية يوجد تجاهل تام لعوامل السلامة والأمان، فأصبحت هذه السيارات تزهق أرواح المواطنين وتمثل عامل خطورة على حياتهم، وسط معاناة العديد من الأسر المصرية التي عانت من فقدان ذويهم في حوادث السير.

وأضاف أنه "علاوة على ما سبق أصبحت سمعة المنتج المصري المجمع محليا لم يلق قبولا لدى العديد من الدول نتيجة انعدام مواصفات الأمان الأساسية بها"، مطالبا بصدور قرار من هيئة المواصفات والجودة بمنع دخول سيارات مستوردة وعدم تصنيع سيارات محلية دون المواصفات المتمثلة في وجود نظام منع انغلاق الفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني وهما الحد الأدنى لمعايير الأمان في السيارة.