مطار أبوظبي يبدأ في إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين

ونشر مطار أبوظبي على حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة: "مطار أبوظبي الدولي يبدأ بتفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين لضمان سلامة مسافرينا .. يرجى الاطلاع على التعليمات التالية إن كنت تعتزم السفر إلى الصين".

مطار أبوظبي الدولي يبدأ بتفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين لضمان سلامة مسافرينا .. يرجى الاطلاع على التعليمات التالية إن كنت تعتزم السفر إلى الصين#مطار_أبوظبي pic.twitter.com/b3fIyPbUUJ — Abu Dhabi Airport (@AUH) January 23, 2020

ووضعت إدارة المطار إرشادات عامة للوقاية من الفيروس كرونا NcOv، ومنها "تجنب الحيوانات (حية وميتة) وأسواق الحيوانات، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات (مثل اللحوم غير المطهية).

وتجنب الاختلاط بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية، وغسل اليدين كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وكذلك استخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء.

وأيضا تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، ونصحت إدارة المطار بعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم عن وفاة 17 حالة مصابة بالكرونا داخل الصين، وارتفاع عدد المصابين في البلاد إلى 504 حالة.

عزل مدينة ثانية في مقاطعة هوبي بسبب مخاطر انتشار فيروس "كورونا".

وجاء في بيان إدارة مدينة ،هوانغان أنه تم قطع المواصلات العامة في المدينة وتوقيف جميع القطارات من أجل الحلرص على عدم انتشار الفيروس إلى باقي المدن"اعتبارًا من الساعة 24:00 يوم 23 يناير، سيتم تعليق حافلات المدينة ونقل الركاب في السيارات لمسافات طويلة مؤقتًا، كما يتم تعليق حركة السكك الحديدية في الاتجاه الخارجي. ويجب على السكان عدم مغادرة المدينة إذا لم تكن حاجة ضرورية لذلك".

يتبع...