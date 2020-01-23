السيسي يوجه التحية لـ"ثورة 25 يناير": حققت مطالبها في حياة نبيلة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إن العالم أجمع يرى الآن، كيف تحولت مصر لواحة من الأمن الأمان، مع تحقيق العديد من الطفرات الاقتصادية والانطلاق نحو دولة حديثة".

وبحسب بوابة "الأهرام" أضاف السيسي، خلال كلمته اليوم الخميس، في احتفال عيد الشرطة الـ68: تحية لكل امرأة مصرية، وتحية لكل مصري قهر المستحيل وواجه الشدائد والمحن، وتحية لشباب مصر الواعد وقود الوطن وذخيرة المستقبل.

ووجه الرئيس السيسي، "التحية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني وتحقيق مطالبها في حياة نبيلة"، كما وجه "تحية وتقديرا لأبناء مصر في هذه المناسبة الغالية متطلعين في استكمال المسيرة الكبيرة نحو التقدم".

وأضاف الرئيس أن يوم 25 يناير "فرصة لاستعادة الذكريات وتدبر المعاني القيمة والنبيلة والتي يأتي في مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر أرضا وشعبا، والتي تعرضت لمحاولات مستميتة للقفز عليها والنيل من ثوابتها في القضاء على أسس الدولة الوطنية لكن الله يسخر من أبنائه من يقف حائلا أمام أطماع الطامعين وتآمر المتآمرين".

وقال السيسي، إن ما تحقق من إنجازات سيكون مرتكزا للانطلاق نحو البناء.

وقدم الرئيس السيسي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، التحية "لكل مصري قهر المستحيل، وإلى شباب مصر الواعد وقود الوطن وذخيرته".

وأضاف: "المهام المقدسة والتضحيات الجسام لا يتحملها إلا رجال أشداء يدركون قيمة الانتماء الوطني".

وتابع موجها حديثه لحماة الوطن من أبنائه الأبطال: "مصر تتطلع إليكم ودوركم الرائد في حماية الوطن من كل شر".

واختتم الرئيس حديثه بالتحية لرجال الداخلية قائلًا: "تحية لكم يوم عيدكم وأرواح شهدائها وكل عام وأنتم بخير".