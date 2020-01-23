السفارة المصرية في الصين تحذر مواطنيها بسبب فيروس "كورونا" الخطير

حذرت السفارة المصرية في الصين مواطنيها، من عدم الالتزام بالتعليمات الصحية وفقا لتوصيات السلطات الصينية، خوفا من الإصابة بفيروس "كورونا" الخطير.

وناشدت السفارة، الجالية المصرية المقيمة في الصين، بالالتزام بالتعليمات الصحية وفقا لتوصيات السلطات الصينية، في إطار متابعتها تطورات تفشي مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن العدوى بما يعرف بـ "فيروس كورونا الجديد" في الصين، وحرصا على سلامة كافة المواطنين المصريين المقيمين في الصين والزائرين لها، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وأصدرت السفارة مجموعة من التعليمات للمصريين المتواجدين هناك، بتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة، وتجنب التعامل المباشر مع الأشخاص الذين يبدو عليهم المرض، وتجنب الحيوانات (حية أو ميتة)، وأسواق الحيوانات، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات (مثل اللحوم غير المطهية).

كما حثت سفارة مصر في بكين، مواطنيها بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام معقم اليدين الكحولي إذا لم يتوفر الصابون والماء، وطلب الرعاية الطبية على الفور حال ظهور أية أعراض مرضية مع عزل المريض عن التعامل مع الآخرين لاسيما الأطفال وكبار السن، وتفادي الخروج من المنزل - إلا للضرورة - خاصة بالنسبة للمقيمين في مدينة ووهان، لاسيما مع بدء الاحتفال بأعياد رأس السنة الصينية وإجازة مهرجان الربيع اعتبارا من يوم غد الجمعة.

ويعتقد العلماء أن فيروس كورونا الجديد انطلق من الأفاعي في أحد أسواق الصين، قبل الانتشار والانتقال للبشر، ولهذا توصي المنظمة بضرورة طهي اللحوم والبيض جيدا.

وناشدت منظمة الصحة العالمية، بضرورة تجنب كل من يعاني مشاكل صحية لأسواق الحيوانات الحية واللحوم النيئة كليا.

من جانبها، طالبت وزارة الصحة الصينية، بالتعامل كما هو الحال في موسم نزلات البرد والإنفلونزا، ويتضمن ذلك غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.