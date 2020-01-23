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15:19 23 يناير/ كانون الثاني 2020
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    وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بعد حادث انفجار بالقرب من معهد الأورام

    وزيرة الصحة المصرية تعلن موقف القاهرة من احتياجات الخرطوم الدوائية

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    التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، اليوم الخميس، وزير صحة شمال السودان الدكتور أكرم علي التوم.

    وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، والاستفادة من تجربة مصر الرائدة في تنفيذ مبادرات الصحة العامة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإستراتيجية التعليم الطبي المهني.

    أحداث تمرد المخابرات - السودان
    © AP Photo /
    "أطباء السودان" تنشر تقريرها الميداني عن أحداث تمرد المخابرات
    وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي الدكتور خالد مجاهد، إن اللقاء تناول كافة الملفات الصحية بالدولة الشقيقة والوضع الحالي.

    وأضاف مجاهد أن "الوزيرة المصرية وجهت بإلحاق عددا من أطباء الدولة الشقيقة ببرنامج الزمالة المصرية، لتوفير التعلم والتدريب المهني في إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية بما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن السوداني".

    وأشار إلى أن زايد وجهت الشكر للدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على جهوده في دعم مصر للتصدي للأمراض بأفريقيا، وأن مبادرة القضاء على فيروس سي تستكمل مسيرتها في عدد من الدول الأفريقية الصديقة، تحت شعار " تحيا مصر أفريقيا"، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

    كما وجهت الوزيرة بتوفير احتياجات السودان من المستحضرات الدوائية الطارئة، والأمصال، بالإضافة إلى استقبال الحالات الحرجة والتي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة من الأشقاء السودانيين بمستشفيات الوزارة كمنح علاجية.

    وتناول اللقاء إمكانية إرسال عدد من أطباء السودان للاستفادة من تجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرات الصحة العامة.

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    الكلمات الدلالية:
    الخرطوم, أخبار, السودان, مصر
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