رئيس مجلس الأمة الكويتي يزور ضريح أتاتورك في أنقرة... فيديو

زار مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في العاصمة أنقرة.

ووضع الغانم، صباح اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ووقف رئيس مجلس الأمة الكويتي دقيقة صمت مع الوفد المرافق له، أمام الضريح.

أجرى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، زيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في العاصمة أنقرة

ووضع الغانم إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك خلال زيارته، الخميس، ووقف دقيقة صمت مع الوفد المرافق لهhttps://t.co/Il0StAIhFx pic.twitter.com/ycqZwqtOps — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 23, 2020

ووقع الغانم على الدفتر الخاص بالضريح، مشيدا بالدور الذي أداه أتاتورك ورفاقه للارتقاء بتركيا إلى مستوى الدول المتقدمة.

جدير بالذكر أن الغانم يتواجد في العاصمة التركية أنقرة لإجراء مباحثات رسمية.