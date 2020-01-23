العاشرة ضمن دول العشرين... السعودية تتقدم في مؤشر مدركات الفساد

تصدر منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي "مؤشر الفساد"، الذي حققت فيه المملكة هذا العام المركز الـ51 عالميا من أصل 180.

وتقدمت السعودية في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية، لتحتل المركز العاشر، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

ويستند المؤشر على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد التي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية.

يذكر أن المنظمات التي تعمل على تقييم المملكة، هي المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة البصيرة العالمية ومنظمة برتسلمان ستيفتونغ والمعهد الدولي للتنمية الإدارية ووحدة التحريات الاقتصادية ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية ومشروع أنماط الديمقراطية.