المبعوث الأممي إلى اليمن: استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية غير مقبول

أدان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، قصفا تم اتهام جماعة "أنصار الله" بتنفيذه على منزل عضو في مجلس النواب اليمني في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال غريفيث في تغريدة عبر "تويتر"، إن "‏استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".

وأضاف "أتقدم بأحر التعازي إلى النائب حسين السوادي. وفقا لتقارير، فقد قتل أفراد من عائلته، بمن فيهم طفلة، عندما أصاب صاروخ مقر إقامته".

استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي. أتقدم بأحر التعازي إلى النائب حسين السوادي. وفقًا لتقارير، فقد قُتل أفراد من عائلته، بمن فيهم طفلة، عندما أصاب صاروخ مقر إقامته. يجب أن يتوقف هذا التصعيد العسكري. — UN Special Envoy for Yemen (@OSE_Yemen) January 23, 2020

وشدد المبعوث الأممي على "وجوب أن يتوقف هذا التصعيد العسكري".

وكان قتيلان وأربعة جرحى من المدنيين قد سقطوا باستهداف صاروخ باليستي، مساء الأربعاء، منزل عضو مجلس النواب اليمني الشيخ حسين السوادي، في حي الصحن شرق مدينة مارب.