زاخاروفا: موسكو ترحب باستئناف المفاوضات بين واشنطن وطالبان

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ترحيب بلادها باستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة.

موسكو- سبوتنيك. قالت زاخاروفا في إحاطة "يرحب الجانب الروسي باستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر بعد فترة التوقف التي بدأت في شهر كانون الأول/ ديسمبر. نرى أن الإبرام السريع لاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان سيفتح الطريق لعملية السلام بين الأطراف الأفغانية".

كما أكدت زاخاروفا أن موسكو لا ترى سببا للاتهامات الموجهة لإيران بدعمها للمطرفين في أفغانستان.

قدمت حركة طالبان، عرضًا لوقف إطلاق النار مع القوات الأمريكية في أفغانستان، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مصدرين مطلعين.

من جانبها قالت شبكة "إيه بي سي نيوز"، إن العرض تم تقديمه للمبعوث الأمريكي في وقت متأخر من أمس الأربعاء في قطر، التي تستضيف المكتب السياسي لحركة طالبان، مضيفة أن خليل زاد يضغط من أجل تحقيق وقف إطلاق النار.